Ракетный террор против Украины. ГУР обнародовало имена 13 российских командиров

Украинские разведчики опубликовали данные 13 военных преступников из числа командного состава российской дальней авиации. Все они причастны к планированию и организации ракетных ударов по Украине.

Среди них:

генерал-лейтенант Сергей Кобылаш - командующий российских ВВС, заместитель главнокомандующего воздушно-космических сил РФ;

генерал-майор Сергей Кувалдин - командующий дальней авиации;

генерал-майор Олег Пчела - заместитель командующего дальней авиацией;

полковник Сергей Шевель - начальник штаба и первый заместитель командующего дальней авиации.

В обнародованных данных информация о месте жительства и регистрации военных преступников, номера телефонов, электронная почта, номера полисов госстрахования и налоговые номера.

В ГУР отметили, что идентификация лиц среди командного состава ВС страны-агрессора является одним из приоритетных направлений работы. Все материалы направляются в национальные и международные механизмы правосудия для дальнейшего привлечения виновных к ответственности.

За все время полномасштабной войны, по состоянию на 31 августа насчитываются:

2 354 пуска ракет типа Х-555/Х-101/Х-55СМ с самолетов Ту-95МС и Ту-160;

321 пуск крылатых ракет Х-22/Х-32 с самолетов Ту-22М3;

171 запуск аэробаллистических ракет "Кинжал" с самолетов МиГ-31К/И.

Украинская разведка отметила, что россияне били по гражданской инфраструктуре: учебных заведениях, больницах и роддомах, многоэтажках и электростанциях. Ракетный террор РФ привел к тысячам погибших и раненых мирных людей.

Также в ГУР отметили, что за каждое совершенное военное преступление против Украины наступит справедливое возмездие.