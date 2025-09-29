ua en ru
Пн, 29 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ракетний терор проти України. ГУР оприлюднило імена 13 російських командирів

Україна, Понеділок 29 вересня 2025 18:06
UA EN RU
Ракетний терор проти України. ГУР оприлюднило імена 13 російських командирів Фото: ГУР оприлюднило дані воєнних злочинців з-поміж командного складу дальньої авіації РФ (militarist.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило імена російських командирів, причетних до ракетних ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт ГУР.

Українські розвідники опублікували дані 13 воєнних злочинців з-поміж командного складу російської дальньої авіації. Всі вони причетні до планування та організації ракетних ударів по Україні.

Серед них:

  • генерал-лейтенант Сергій Кобилаш - командувач російських ВПС, заступник головнокомандувача повітряно-космічних сил РФ;
  • генерал-майор Сергій Кувалдін - командувач дальньої авіації;
  • генерал-майор Олег Пчєла - заступник командувача дальньої авіації;
  • полковник Сергій Шевєль - начальник штабу та перший заступник командувача дальньої авіації.

В оприлюднених даних інформація щодо місця проживання та реєстрації воєнних злочинців, номери телефонів, електронна пошта, номери полісів держстрахування і податкові номери.

У ГУР наголосили, що ідентифікація осіб з-поміж командного складу ЗС країни-агресорки є одним з пріоритетних напрямів роботи. Всі матеріали спрямовуються до національних та міжнародних механізмів правосуддя для подальшого притягнення винних до відповідальності.

За весь час повномасштабної війни, станом на 31 серпня налічується:

  • 2 354 пуски ракет типу Х-555/Х-101/Х-55СМ з літаків Ту-95МС та Ту-160;
  • 321 пуск крилатих ракет Х-22/Х-32 з літаків Ту-22М3;
  • 171 запуск аеробалістичних ракет "Кинджал" з літаків МіГ-31К/І.

Українська розвідка наголосила, що росіяни били по цивільній інфраструктурі: навчальних закладах, лікарнях та пологових будинках, багатоповерхівках та електростанціях. Ракетний терор РФ призвів до тисяч загиблих і поранених мирних людях.

Також у ГУР наголосили, що за кожний скоєний воєнний злочин проти України настане справедлива відплата.

Нагадаємо, українські військові провели унікальну операцію в одній з областей країни-агресорки. Вони організували засідку на рухомий транспорт росіян, в результаті чого було знищено трьох військовослужбовців РФ.

Також РБК-Україна повідомляло, що Сили спеціальних операцій ЗСУ у Курській області знищили "Іскандери" 448-ї ракетної бригади збройних сил РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ГУР Війна в Україні Ракетний удар
Новини
Україна очікує поставки шведських винищувачів Gripen, - Міноборони
Україна очікує поставки шведських винищувачів Gripen, - Міноборони
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен