Ракетний терор проти України. ГУР оприлюднило імена 13 російських командирів
Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило імена російських командирів, причетних до ракетних ударів по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт ГУР.
Українські розвідники опублікували дані 13 воєнних злочинців з-поміж командного складу російської дальньої авіації. Всі вони причетні до планування та організації ракетних ударів по Україні.
Серед них:
- генерал-лейтенант Сергій Кобилаш - командувач російських ВПС, заступник головнокомандувача повітряно-космічних сил РФ;
- генерал-майор Сергій Кувалдін - командувач дальньої авіації;
- генерал-майор Олег Пчєла - заступник командувача дальньої авіації;
- полковник Сергій Шевєль - начальник штабу та перший заступник командувача дальньої авіації.
В оприлюднених даних інформація щодо місця проживання та реєстрації воєнних злочинців, номери телефонів, електронна пошта, номери полісів держстрахування і податкові номери.
У ГУР наголосили, що ідентифікація осіб з-поміж командного складу ЗС країни-агресорки є одним з пріоритетних напрямів роботи. Всі матеріали спрямовуються до національних та міжнародних механізмів правосуддя для подальшого притягнення винних до відповідальності.
За весь час повномасштабної війни, станом на 31 серпня налічується:
- 2 354 пуски ракет типу Х-555/Х-101/Х-55СМ з літаків Ту-95МС та Ту-160;
- 321 пуск крилатих ракет Х-22/Х-32 з літаків Ту-22М3;
- 171 запуск аеробалістичних ракет "Кинджал" з літаків МіГ-31К/І.
Українська розвідка наголосила, що росіяни били по цивільній інфраструктурі: навчальних закладах, лікарнях та пологових будинках, багатоповерхівках та електростанціях. Ракетний терор РФ призвів до тисяч загиблих і поранених мирних людях.
Також у ГУР наголосили, що за кожний скоєний воєнний злочин проти України настане справедлива відплата.
Нагадаємо, українські військові провели унікальну операцію в одній з областей країни-агресорки. Вони організували засідку на рухомий транспорт росіян, в результаті чого було знищено трьох військовослужбовців РФ.
Також РБК-Україна повідомляло, що Сили спеціальних операцій ЗСУ у Курській області знищили "Іскандери" 448-ї ракетної бригади збройних сил РФ.