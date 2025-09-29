Ракетный террор против Украины. ГУР обнародовало имена 13 российских командиров
Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало имена российских командиров, причастных к ракетным ударам по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ГУР.
Украинские разведчики опубликовали данные 13 военных преступников из числа командного состава российской дальней авиации. Все они причастны к планированию и организации ракетных ударов по Украине.
Среди них:
- генерал-лейтенант Сергей Кобылаш - командующий российских ВВС, заместитель главнокомандующего воздушно-космических сил РФ;
- генерал-майор Сергей Кувалдин - командующий дальней авиации;
- генерал-майор Олег Пчела - заместитель командующего дальней авиацией;
- полковник Сергей Шевель - начальник штаба и первый заместитель командующего дальней авиации.
В обнародованных данных информация о месте жительства и регистрации военных преступников, номера телефонов, электронная почта, номера полисов госстрахования и налоговые номера.
В ГУР отметили, что идентификация лиц среди командного состава ВС страны-агрессора является одним из приоритетных направлений работы. Все материалы направляются в национальные и международные механизмы правосудия для дальнейшего привлечения виновных к ответственности.
За все время полномасштабной войны, по состоянию на 31 августа насчитываются:
- 2 354 пуска ракет типа Х-555/Х-101/Х-55СМ с самолетов Ту-95МС и Ту-160;
- 321 пуск крылатых ракет Х-22/Х-32 с самолетов Ту-22М3;
- 171 запуск аэробаллистических ракет "Кинжал" с самолетов МиГ-31К/И.
Украинская разведка отметила, что россияне били по гражданской инфраструктуре: учебных заведениях, больницах и роддомах, многоэтажках и электростанциях. Ракетный террор РФ привел к тысячам погибших и раненых мирных людей.
Также в ГУР отметили, что за каждое совершенное военное преступление против Украины наступит справедливое возмездие.
Напомним, украинские военные провели уникальную операцию в одной из областей страны-агрессора. Они организовали засаду на подвижной транспорт россиян, в результате чего были уничтожены трое военнослужащих РФ.
Также РБК-Украина сообщало, что Силы специальных операций ВСУ в Курской области уничтожили "Искандеры" 448-й ракетной бригады вооруженных сил РФ.