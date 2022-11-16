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Ракетний щит для України. Зеленський закликав Британію та Канаду посилити допомогу

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україна закликає Британію та Канаду допомогти у створенні так званого ракетного щита, який би допоміг захиститися від постійних атак з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Сьогодні, за словами Зеленського, відбулася телефонна розмова з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та лідером уряду Канади Джастіном Трюдо.

"Поінформував про чергову хвилю російського ракетного терору. Закликав посилити допомогу Україні у створенні ракетного щита. Подякував за вагому підтримку нашої держави з боку Британії та Канади у протидії російській агресії", - розповів глава держави.

Нагадаємо, вчора росіяни випустили по Україні майже 100 ракет, більша частина з яких була збита. Проте деякі ракети влучили в українські енергооб'єкти.

А вже сьогодні відбулося чергове засідання українських партнерів у форматі "Рамштайн" з приводу військової допомоги Україні. Головною темою було посилення системи ППО.

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