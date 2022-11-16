Ракетный щит для Украины. Зеленский призвал Британию и Канаду усилить помощь

Украина призывает Британию и Канаду помочь в создании так называемого ракетного щита, который помог бы защититься от постоянных атак со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Проинформировал об очередной волне российского ракетного террора. Призвал усилить помощь Украине в создании ракетного щита . Поблагодарил за весомую поддержку нашего государства со стороны Британии и Канады в противодействии российской агрессии", - рассказал глава государства.

Сегодня, по словам Зеленского, состоялся телефонный разговор с премьер-министром Британии Риши Сунаком и лидером правительства Канады Джастином Трюдо.

Напомним, вчера россияне выпустили по Украине почти 100 ракет, большая часть из которых была сбита. Однако некоторые ракеты попали в украинские энергообъекты.

А сегодня состоялось очередное заседание украинских партнеров в формате "Рамштайн" по поводу военной помощи Украине. Главной темой было усиление системы ПВО.

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