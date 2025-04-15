Ракетный обстрел застал на улице: как спастись и что делать немедленно

В условиях войны в Украине ракетная атака может застать врасплох где угодно - во время прогулки или по дороге по делам. Украинцам рассказали, как действовать, чтобы сохранить жизнь и минимизировать риски.

Спасатели отмечают, что ракетный обстрел может начаться внезапно - даже тогда, когда вы гуляете с ребенком или идете по делам. В таких ситуациях важно знать, как действовать. Что делать, если обстрел застал на улице: как можно быстрее спрячьтесь в укрытии, метро, подземном переходе, паркинге или на лестничной площадке ближайшего дома;

если слышите взрывы поблизости - немедленно ложитесь на землю и спрячьтесь в углублении;

если вы с ребенком - положите его в углубление первым и прикройте собой;

примите безопасную позу - лягте лицом вниз, скрестите ноги, прикройте голову руками, закройте глаза и откройте рот. В ГСЧС отмечают, что нельзя поднимать голову без крайней необходимости. Также призывают сохранять спокойствие и следовать инструкциям, чтобы уменьшить риск для жизни.