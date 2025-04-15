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Ракетный обстрел застал на улице: как спастись и что делать немедленно

Вторник 15 апреля 2025 06:30
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Ракетный обстрел застал на улице: как спастись и что делать немедленно Фото: Ракетный удар по Сумам 13 апреля 2025 года (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В условиях войны в Украине ракетная атака может застать врасплох где угодно - во время прогулки или по дороге по делам. Украинцам рассказали, как действовать, чтобы сохранить жизнь и минимизировать риски.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.

Спасатели отмечают, что ракетный обстрел может начаться внезапно - даже тогда, когда вы гуляете с ребенком или идете по делам. В таких ситуациях важно знать, как действовать.

Что делать, если обстрел застал на улице:

  • как можно быстрее спрячьтесь в укрытии, метро, подземном переходе, паркинге или на лестничной площадке ближайшего дома;
  • если слышите взрывы поблизости - немедленно ложитесь на землю и спрячьтесь в углублении;
  • если вы с ребенком - положите его в углубление первым и прикройте собой;
  • примите безопасную позу - лягте лицом вниз, скрестите ноги, прикройте голову руками, закройте глаза и откройте рот.

В ГСЧС отмечают, что нельзя поднимать голову без крайней необходимости. Также призывают сохранять спокойствие и следовать инструкциям, чтобы уменьшить риск для жизни.

Ракетный удар по Сумам

Напомним, утром в воскресенье, 13 апреля российские войска нанесли двойной ракетный удар по центру Сум. Для атаки были использованы баллистические ракеты с кассетными боеприпасами. Удар пришелся на Вербное воскресенье, когда улицы были заполнены людьми.

Ракеты попали прямо в центр города, что повлекло значительные жертвы среди гражданского населения. Погибли по меньшей мере 35 человек, среди них есть дети. Количество раненых возросло до 117 человек, в том числе 15 детей. Больше всего пострадавших было в троллейбусе, который как раз проезжал мимо места взрыва.

Ракетный удар по Кривому Рогу

Ранее, вечером 4 апреля и ночью 5 апреля 2025 года, массированной атаке со стороны России подвергся Кривой Рог. Сначала по городу нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью, а затем - ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате обстрела погибли по меньшей мере 19 человек, среди которых 9 детей, а еще 68 человек получили ранения.

Атака вызвала значительные разрушения: повреждены 34 многоквартирных дома, шесть учебных заведений, магазины, рестораны и десятки автомобилей. Удар пришелся на жилой массив и детскую площадку, что является очередным нарушением международного гуманитарного права со стороны страны-агрессора.

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