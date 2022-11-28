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Ракетний обстріл Вишгорода: кількість загиблих знову зросла

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Понеділок 28 листопада 2022 00:45
Ракетний обстріл Вишгорода: кількість загиблих знову зросла Фото: Кількість жертв унаслідок ракетного обстрілу Вишгорода знову зросла (фейсбук Андрія Нєбитова)
Автор: Олег Васьків

Кількість жертв унаслідок ракетного удару російських окупантів по Вишгороду 23 листопада продовжує зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника ГУНП у Київській області Андрія Нєбитова в ефірі телемарафону.

"Померла ще одна жінка, тому ми маємо 7 загиблих людей від цього страшного злочину. Ми маємо окремо 35 постраждалих, з них 6 дітей. Найменшій дівчинці 5 років", - зазначив правоохоронець.

Нєбитов також розповів, що у місті ворожа ракета, попередньо Х-101, влучила поблизу багатоповерхівки. Унаслідок обстрілу було пошкоджено 4 будівлі, дитячий садок та школу.

"У радіусі 3 км не було жодного об'єкту, навіть енергетичного, який би становив для них (росіян - ред.) інтерес. За результатами проведення експертиз слідчі зможуть дати відповідь - свідомо було руйнування житлового будинку або така ракета прилетіла тільки тому, що вона не є такою точною, як вони кажуть", - додав глава поліції Київської області.

Нагадаємо, у Вишгороді загинув 70-річний чоловік, який намагався самостійно розтопити твердопаливний котел.

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Вышгород Війна Росії проти України
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