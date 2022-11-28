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Ракетный обстрел Вышгорода: количество погибших снова возросло

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Понедельник 28 ноября 2022 00:45
Ракетный обстрел Вышгорода: количество погибших снова возросло Фото: Число жертв в результате ракетных обстрелов Вышгорода снова возросло (фейсбук Андрея Небитова)
Автор: Олег Васкив

Число жертв в результате ракетного удара российских оккупантов по Вышгороду 23 ноября продолжает расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ГУНП в Киевской области Андрея Небитова в эфире телемарафона.

"Умерла еще одна женщина, поэтому у нас есть 7 погибших людей от этого страшного преступления. У нас есть отдельно 35 пострадавших, из них 6 детей. Самой маленькой девочке 5 лет", - отметил правоохранитель.

Небитов также рассказал, что в городе вражеская ракета, предварительно Х-101, попала вблизи многоэтажки. В результате обстрела были повреждены 4 здания, детский сад и школа.

"В радиусе 3 км не было ни одного объекта, даже энергетического, который бы представлял для них (россиян - ред.) интерес. По результатам проведения экспертиз следователи смогут дать ответ - сознательно было разрушение жилого дома или такая ракета прилетела только потому, что она не так точна, как они говорят", - добавил глава полиции Киевской области.

Напомним, в Вышгороде погиб 70-летний мужчина, который пытался самостоятельно растопить твердотопливный котел.

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