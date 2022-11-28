Ракетный обстрел Вышгорода: количество погибших снова возросло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ГУНП в Киевской области Андрея Небитова в эфире телемарафона.

"Умерла еще одна женщина, поэтому у нас есть 7 погибших людей от этого страшного преступления. У нас есть отдельно 35 пострадавших, из них 6 детей. Самой маленькой девочке 5 лет", - отметил правоохранитель.

Небитов также рассказал, что в городе вражеская ракета, предварительно Х-101, попала вблизи многоэтажки. В результате обстрела были повреждены 4 здания, детский сад и школа.

"В радиусе 3 км не было ни одного объекта, даже энергетического, который бы представлял для них (россиян - ред.) интерес. По результатам проведения экспертиз следователи смогут дать ответ - сознательно было разрушение жилого дома или такая ракета прилетела только потому, что она не так точна, как они говорят", - добавил глава полиции Киевской области.