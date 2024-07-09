Ракетний обстріл України: в Байдена розповіли чи дозволять бити по аеродромах РФ
Сполучені Штати не будуть скасовувати дозвіл Україні завдавати удари по території Росії в районі державного кордону.
Про це заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Білому домі.
"США не змінюють своєї позиції. Кілька тижнів тому президент Джо Байден дозволив використовувати американську зброю для ураження цілей на території РФ в районі державного кордону", - сказав він.
Водночас Кірбі не дав чіткої відповіді на запитання журналіста, чи можуть США дозволити Повітряним силам ЗСУ завдавати удари по військових аеродромах вглибині Росії, на яких базується ворожа стратегічна авіація.
Масштабний ракетний обстріл України 8 липня
Вранці у понеділок, 8 липня, Росія завдала по Україні масштабного ракетного удару. Загалом агресор випустив 40 ракет різного типу одночасно з кількох напрямків. Атаки зазнали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ і Краматорськ.
Зокрема, у Києві одна з ракет Х-101 повністю зруйнувала корпус дитячої лікарні "Охматдит". Внаслідок обстрілу лікарні поранень зазнали понад 50 людей, переважно лікарі. За останніми даними, внаслідок атаки у столиці загинули 27 людей, серед них двоє дітей, постраждали 82.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що з часом ЗСУ отримають дозвіл на удари зброєю західних партнерів по бомбардувальниках на російських аеродромах.
В Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що країни Заходу мають дозволити Україні атакувати західною зброєю по військових об'єктах на території Росії. Це може зірвати масштабні наступальні операції агресора.
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