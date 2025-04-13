Ракетний обстріл та евакуація біженців: у Секторі Газі загострилася ситуація

Ізраїльські військові перехопили ракету, що була запущена в напрямку країни з боку Сектора Газа в суботу, 12 квітня.

Арабський речник ЦАХАЛу закликав жителів шести районів табору палестинських біженців Нусейрат у центральній частині анклаву евакуюватися після пуску терористами ракети в цьому районі.

Видання зазначає, що така практика стала стандартною протягом війни, особливо після того, як місяць тому Армія Ізраїлю відновила військовий наступ у Секторі Газа та витіснила два мільйони вимушених переселенців з Гази до узбережжя.

Антитерористична операція у Газі

В Армії оборони Ізраїлю також повідомили, що в ніч на суботу, 12 квітня, військові розпочали операцію в районі Дарадж Туффа у місті Газа.

Метою операції є посилення контролю за безпекою в цьому районі, ліквідація терористичної інфраструктури та розширення зони безпеки.

"На сьогоднішній день війська ліквідували десятки терористів, знищили терористичну інфраструктуру і спостережні пункти", - йдеться у повідомленні.

У ЦАХАЛ зазначили, що перед початком та під час операції військові забезпечують евакуацію цивільного населення із зони бойових дій організованими маршрутами задля їхньої безпеки.