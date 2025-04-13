Ракетний обстріл та евакуація біженців: у Секторі Газі загострилася ситуація

Ізраїльська армія перехопила ракету з центру Сектора Газа і не виключає зворотних ударів по табору палестинських біженців Нусейрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та The Times of Israel.
Ізраїльські військові перехопили ракету, що була запущена в напрямку країни з боку Сектора Газа в суботу, 12 квітня.
Арабський речник ЦАХАЛу закликав жителів шести районів табору палестинських біженців Нусейрат у центральній частині анклаву евакуюватися після пуску терористами ракети в цьому районі.
Видання зазначає, що така практика стала стандартною протягом війни, особливо після того, як місяць тому Армія Ізраїлю відновила військовий наступ у Секторі Газа та витіснила два мільйони вимушених переселенців з Гази до узбережжя.
В Армії оборони Ізраїлю також повідомили, що в ніч на суботу, 12 квітня, військові розпочали операцію в районі Дарадж Туффа у місті Газа.
Метою операції є посилення контролю за безпекою в цьому районі, ліквідація терористичної інфраструктури та розширення зони безпеки.
"На сьогоднішній день війська ліквідували десятки терористів, знищили терористичну інфраструктуру і спостережні пункти", - йдеться у повідомленні.
У ЦАХАЛ зазначили, що перед початком та під час операції військові забезпечують евакуацію цивільного населення із зони бойових дій організованими маршрутами задля їхньої безпеки.
Розпочате у січні перемир'я між ізраїльською армією та угрупованням ХАМАС було зірване всередині березня, коли бойовики почали затягувати обмін заручниками.
7 квітня палестинські терористи обстріляли ракетами Ізраїль, після чого ЦАХАЛ активізувала операцію в Секторі Газа.
В п'ятницю, 11 квітня, бойовики ХАМАС атакували ізраїльських військових на півдні анклаву. А хусити випустили з Ємену в напрямку Ізраїлю безпілотники.
У суботу армія Ізраїлю завершила оточення міста Рафах на півдні Сектору Газа для усунення загроз з боку бойовиків.
Ізраїль готовий відновити перемир'я, якщо ХАМАС відпустить близько половини ізраїльських заручників.
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