Ракетный обстрел и эвакуация беженцев: в Секторе Газа обострилась ситуация

Израильские военные перехватили ракету, которая была запущена в направлении страны со стороны Сектора Газа в субботу, 12 апреля.

Арабский представитель ЦАХАЛа призвал жителей шести районов лагеря палестинских беженцев Нусейрат в центральной части анклава эвакуироваться после пуска террористами ракеты в этом районе.

#عاجل إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة النصيرات وفي الأحياء: الايمان، التقوى، البساتين، الزهراء، البوادي، النزهة

هذا انذار مسبق وأخير قبل الهجوم!

سنهاجم بقوة شديدة كل منطقة يتم إطلاق قذائف صاروخية منها.

تتحمل المنظمات الارهابية وفي مقدمتها حماس المسؤولية... pic.twitter.com/dOjCRllrGG - افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 12 апреля 2025 года

Издание отмечает, что такая практика стала стандартной в течение войны, особенно после того, как месяц назад Армия Израиля возобновила военное наступление в Секторе Газа и вытеснила два миллиона вынужденных переселенцев из Газы к побережью.

Антитеррористическая операция в Газе

В Армии обороны Израиля также сообщили, что в ночь на субботу, 12 апреля, военные начали операцию в районе Дарадж Туффа в городе Газа.

Целью операции является усиление контроля за безопасностью в этом районе, ликвидация террористической инфраструктуры и расширение зоны безопасности.

"На сегодняшний день войска ликвидировали десятки террористов, уничтожили террористическую инфраструктуру и наблюдательные пункты", - говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ отметили, что перед началом и во время операции военные обеспечивают эвакуацию гражданского населения из зоны боевых действий организованными маршрутами для их безопасности.