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Ракетний обстріл Куп'янська: відомо про ще одну загиблу цивільну

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Вівторок 25 квітня 2023 14:15
Ракетний обстріл Куп'янська: відомо про ще одну загиблу цивільну Фото: ракетний обстріл Куп'янська (t.me/police_kh_region)
Автор: Сергій Пишкін

На місці російського удару по центру Куп'янська продовжують працювати рятувальники. На жаль, було виявлено тіло другої загиблої.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова кореспондентки Ірини Антонюк в ефірі телемарафону.

"На місці продовжуються розбори завалів, тому що є інформація, що там залишається одна людина й скоріш за все, це може бути директорка музею. На жаль, ще одну співробітницю знайшли мертвою майже одразу після вибуху", - заявила кореспондент.

Також вона відзначила, що десятьох постраждалих оглянули медики, щонайменше трьох - госпіталізували.

Зокрема інформацію про другу жертву ракетного удару росіян підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Під час розбирання завалів будівлі музею у Куп'янську, в яку сьогодні вранці влучила російська ракета С-300, рятувальники виявили тіло другої жінки. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким жертв цього російського теракту. Вкотре закликаю усіх харків'ян та мешканців області не ігнорувати сигнали тривоги", - пише Синєгубов.

Фото: ракетний обстріл Куп'янська (t.me/synegubov)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти зранку завдали ракетного удару по центру Куп'янська Харківської області. Спочатку було відомо про 5 постраждалих, однак їх кількість поступово збільшувалась.

Пізніше президент України Володимир Зеленський показав відео з місця удару й відзначив, що кількість поранених зросла до 10 людей. Також стало відомо про першу жертву.

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