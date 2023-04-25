Ракетный обстрел Купянска: известно о еще одной погибшей гражданской
На месте российского удара по центру Купянска продолжают работать спасатели. К сожалению, было обнаружено тело второй погибшей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова корреспондентки Ирины Антонюк в эфире телемарафона .
"На месте продолжаются разборы завалов, потому что есть информация, что там остается один человек и, скорее всего, это может быть директорка музея. К сожалению, еще одну сотрудницу нашли мертвой почти сразу после взрыва", - заявила корреспондент.
Также она отметила, что десятерых пострадавших осмотрели медики, по меньшей мере, троих - госпитализировали.
В частности информацию о второй жертве ракетного удара россиян подтвердил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Во время разборки завалов здания музея в Купянске, в которое сегодня утром попала российская ракета С-300, спасатели обнаружили тело второй женщины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким жертв этого российского теракта. В очередной раз призываю всех харьковчан и жителей области не игнорировать сигналы тревоги", - пишет Синегубов.
Фото: ракетный обстрел Купянска (t.me/synegubov)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты утром нанесли ракетный удар по центру Купянска Харьковской области. Первоначально было известно о 5 пострадавших, однако их количество постепенно увеличивалось.
Позже президент Украины Владимир Зеленский показал видео с места удара и отметил, что количество раненых выросло до 10 человек. Также стало известно о первой жертве.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.