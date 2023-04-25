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Ракетный обстрел Купянска: известно о еще одной погибшей гражданской

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Вторник 25 апреля 2023 14:15
Ракетный обстрел Купянска: известно о еще одной погибшей гражданской Фото: ракетный обстрел Купянская (t.me/police_kh_region)
Автор: Сергей Пышкин

На месте российского удара по центру Купянска продолжают работать спасатели. К сожалению, было обнаружено тело второй погибшей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова корреспондентки Ирины Антонюк в эфире телемарафона .

"На месте продолжаются разборы завалов, потому что есть информация, что там остается один человек и, скорее всего, это может быть директорка музея. К сожалению, еще одну сотрудницу нашли мертвой почти сразу после взрыва", - заявила корреспондент.

Также она отметила, что десятерых пострадавших осмотрели медики, по меньшей мере, троих - госпитализировали.

В частности информацию о второй жертве ракетного удара россиян подтвердил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Во время разборки завалов здания музея в Купянске, в которое сегодня утром попала российская ракета С-300, спасатели обнаружили тело второй женщины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким жертв этого российского теракта. В очередной раз призываю всех харьковчан и жителей области не игнорировать сигналы тревоги", - пишет Синегубов.

Фото: ракетный обстрел Купянска (t.me/synegubov)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты утром нанесли ракетный удар по центру Купянска Харьковской области. Первоначально было известно о 5 пострадавших, однако их количество постепенно увеличивалось.

Позже президент Украины Владимир Зеленский показал видео с места удара и отметил, что количество раненых выросло до 10 человек. Также стало известно о первой жертве.

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