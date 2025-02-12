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Ракетний обстріл Києва. В YASNO розповіли, чи є наслідки для енергосистеми столиці

Середа 12 лютого 2025 09:10
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Ракетний обстріл Києва. В YASNO розповіли, чи є наслідки для енергосистеми столиці Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок нічної атаки ворога на Київ серйозних наслідків для енергосистеми немає. Відключення світла на Оболоні, ймовірно, були локальними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора YASNO Сергія Коваленка в ефірі телемарафону.

Коментуючи ранкову інформацію від окремих ЗМІ про те, що в Оболонському районі Києва частково відсутнє світло, Коваленко відповів, що говорити про наслідки сьогоднішньої нічної атаки, поки що зарано. Водночас якщо відключення електроенергії і є, ймовірно вони пов'язані з пошкодженнями локальних мереж.

"Тому мені здається, що сьогоднішня вранішня ракетна атака на Київ, з того що я розумію, вона не приводить до якихось серйозних наслідків для енергосистеми", - додав він.

Обстріл Києва

У ніч на 12 лютого російські терористи атакували Україну дронами й ракетами. У тому ж числі ворог завдав ракетного удару по Києву, внаслідок чого в Оболонському району були пошкоджені два офісні приміщення.Зокрема ще у двох районах виникли пожежі.

Пошкодження зафіксовані й на території регіону.

Коментуючи нічний обстріл президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не готується до миру й закликав партнерів посилити тиск проти країни-терориста.

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Ракетний обстріл Києва. В YASNO розповіли, чи є наслідки для енергосистеми столиці
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