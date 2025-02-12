Ракетний обстріл Києва. В YASNO розповіли, чи є наслідки для енергосистеми столиці
Внаслідок нічної атаки ворога на Київ серйозних наслідків для енергосистеми немає. Відключення світла на Оболоні, ймовірно, були локальними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора YASNO Сергія Коваленка в ефірі телемарафону.
Коментуючи ранкову інформацію від окремих ЗМІ про те, що в Оболонському районі Києва частково відсутнє світло, Коваленко відповів, що говорити про наслідки сьогоднішньої нічної атаки, поки що зарано. Водночас якщо відключення електроенергії і є, ймовірно вони пов'язані з пошкодженнями локальних мереж.
"Тому мені здається, що сьогоднішня вранішня ракетна атака на Київ, з того що я розумію, вона не приводить до якихось серйозних наслідків для енергосистеми", - додав він.
Обстріл Києва
У ніч на 12 лютого російські терористи атакували Україну дронами й ракетами. У тому ж числі ворог завдав ракетного удару по Києву, внаслідок чого в Оболонському району були пошкоджені два офісні приміщення.Зокрема ще у двох районах виникли пожежі.
Пошкодження зафіксовані й на території регіону.
Коментуючи нічний обстріл президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не готується до миру й закликав партнерів посилити тиск проти країни-терориста.
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