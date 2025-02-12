Ракетний обстріл Києва. В YASNO розповіли, чи є наслідки для енергосистеми столиці

Внаслідок нічної атаки ворога на Київ серйозних наслідків для енергосистеми немає. Відключення світла на Оболоні, ймовірно, були локальними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора YASNO Сергія Коваленка в ефірі телемарафону.

Коментуючи ранкову інформацію від окремих ЗМІ про те, що в Оболонському районі Києва частково відсутнє світло, Коваленко відповів, що говорити про наслідки сьогоднішньої нічної атаки, поки що зарано. Водночас якщо відключення електроенергії і є, ймовірно вони пов'язані з пошкодженнями локальних мереж.

"Тому мені здається, що сьогоднішня вранішня ракетна атака на Київ, з того що я розумію, вона не приводить до якихось серйозних наслідків для енергосистеми", - додав він.