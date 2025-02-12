Ракетный обстрел Киева. В YASNO рассказали, есть ли последствия для энергосистемы столицы
В результате ночной атаки врага на Киев серьезных последствий для энергосистемы нет. Отключения света на Оболони, вероятно, были локальными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора YASNO Сергея Коваленко в эфире телемарафона.
Комментируя утреннюю информацию от отдельных СМИ о том, что в Оболонском районе Киева частично отсутствует свет, Коваленко ответил, что говорить о последствиях сегодняшней ночной атаки, пока рано. В то же время если отключения электроэнергии и есть, вероятно они связаны с повреждениями локальных сетей.
"Поэтому мне кажется, что сегодняшняя утренняя ракетная атака на Киев, из того что я понимаю, она не приводит к каким-то серьезным последствиям для энергосистемы", - добавил он.
Обстрел Киева
В ночь на 12 февраля российские террористы атаковали Украину дронами и ракетами. В том же числе враг нанес ракетный удар по Киеву, в результате чего в Оболонском районе были повреждены два офисных помещения, в том числе еще в двух районах возникли пожары.
Повреждения зафиксированы и на территории региона.
Комментируя ночной обстрел президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не готовится к миру и призвал партнеров усилить давление против страны-террориста.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.