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Зеленський відреагував на обстріл України балістикою і дронами

Київ, Середа 12 лютого 2025 08:48
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Зеленський відреагував на обстріл України балістикою і дронами Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів до більшого тиску на Росію після нічної атаки 12 лютого. Він зазначив, що лише "сильні кроки" зможуть зупинити терор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Глава держави зазначив, що цієї ночі Росія атакувала Україну балістикою та дронами. Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні будинки, офісні приміщення, цивільна інфраструктура.

На місцях ударів працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.

"На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину в Києві. Ще четверо постраждали, серед них дитина. Мої співчуття рідним і близьким", - додав президент.

Зеленський підкреслив, що російський терор не припиниться сам по собі. Глава держави закликав до більшого тиску на Москву.

"Путін не готується до миру - він продовжує вбивати українців і руйнувати міста. Лише сильні кроки й тиск на Росію можуть зупинити цей терор. Саме зараз нам потрібна єдність і підтримка всіх наших партнерів у боротьбі заради справедливого завершення цієї війни", - зазначив він.

Обстріл України 12 лютого

Вночі росіяни атакували Україну дронами та ракетами. Окупанти завдали ракетного удару по Києву. В Оболонському районі були пошкоджені два офісні приміщення, в одній з будівель виникла пожежа. Відомо про загиблого та чотирьох постраждалих.

Також ще у двох районах столиці виникли пожежі внаслідок атаки. У Київській області теж зафіксовані пошкодження.

У Миколаївській області через падіння уламків виникла пожежа на об'єкті інфраструктури.

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