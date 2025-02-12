Зеленський відреагував на обстріл України балістикою і дронами

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів до більшого тиску на Росію після нічної атаки 12 лютого. Він зазначив, що лише "сильні кроки" зможуть зупинити терор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Глава держави зазначив, що цієї ночі Росія атакувала Україну балістикою та дронами. Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні будинки, офісні приміщення, цивільна інфраструктура.

На місцях ударів працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.

"На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину в Києві. Ще четверо постраждали, серед них дитина. Мої співчуття рідним і близьким", - додав президент.

Зеленський підкреслив, що російський терор не припиниться сам по собі. Глава держави закликав до більшого тиску на Москву.

"Путін не готується до миру - він продовжує вбивати українців і руйнувати міста. Лише сильні кроки й тиск на Росію можуть зупинити цей терор. Саме зараз нам потрібна єдність і підтримка всіх наших партнерів у боротьбі заради справедливого завершення цієї війни", - зазначив він.