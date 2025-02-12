Ракетний обстріл Києва: ДСНС показало відео з наслідками атаки

Як пише ДСНС, рятувальники ліквідували пожежі, що виникли внаслідок нічного обстрілу.

Близько 120 надзвичайників й 30 одиниць техніки працювали в:

Оболонському;

Святошинському;

Голосіївському районах.

Через обстріл займання та руйнування стались в:

офісних будівлях;

складському приміщенні;

на даху багатоповерхівки.

Також відомо про:

одного загиблого;

4 поранених, серед яких дитина.

Обстріл України

У ніч на 12 лютого терористи атакували Україну:

балістичними ракетами "Іскандер-М" по Києву й Кривому Рогу. Загалом було здійснено шість пусків із Брянської області та один із Криму;

123-ма дронами типу Shahed.

Станом на 8:30 було підтверджено збиття шести ракет й 71-го безпілотника. Ще 40 дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Коментуючи нічний обстріл президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не готується до миру й закликав Захід посилити тиск проти ворога.