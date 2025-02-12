UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

Ракетний обстріл Києва: ДСНС показало відео з наслідками атаки

Фото: наслідки обстрілу Києва 12 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок нічної ракетної атаки на Київ загинула одна людина, ще четверо отримали поранення. Рятувальники працювали у трьох районах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як пише ДСНС, рятувальники ліквідували пожежі, що виникли внаслідок нічного обстрілу. 

Близько 120 надзвичайників й 30 одиниць техніки працювали в: 

  • Оболонському; 
  • Святошинському; 
  • Голосіївському районах. 

Через обстріл займання та руйнування стались в: 

  • офісних будівлях;
  • складському приміщенні;
  • на даху багатоповерхівки.  

Також відомо про: 

  • одного загиблого; 
  • 4 поранених, серед яких дитина. 

Обстріл України 

У ніч на 12 лютого терористи атакували Україну: 

Станом на 8:30 було підтверджено збиття шести ракет й 71-го безпілотника. Ще 40 дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків. 

Коментуючи нічний обстріл президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не готується до миру й закликав Захід посилити тиск проти ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНСВійна в Україні