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Ракетный обстрел Киева: ГСЧС показало видео с последствиями атаки

Фото: последствия обстрела Киева 12 февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В результате ночной ракетной атаки на Киев погиб один человек, еще четверо получили ранения. Спасатели работали в трех районах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Как пишет ГСЧС, спасатели ликвидировали пожары, возникшие в результате ночного обстрела.

Около 120 чрезвычайников и 30 единиц техники работали в:

  • Оболонском;
  • Святошинском;
  • Голосеевском районах.

Из-за обстрела возгорания и разрушения произошли в:

  • офисных зданиях;
  • складском помещении;
  • на крыше многоэтажки.

Также известно о:

  • одном погибшем;
  • 4 раненых, среди которых ребенок.

Обстрел Украины

В ночь на 12 февраля террористы атаковали Украину:

По состоянию на 8:30 было подтверждено сбитие шести ракет и 71-го беспилотника. Еще 40 дронов были локально потеряны без негативных последствий.

Комментируя ночной обстрел президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не готовится к миру и призвал Запад усилить давление против врага.

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