Ракетний обстріл Києва: ДСНС показало відео з наслідками атаки
Внаслідок нічної ракетної атаки на Київ загинула одна людина, ще четверо отримали поранення. Рятувальники працювали у трьох районах столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Як пише ДСНС, рятувальники ліквідували пожежі, що виникли внаслідок нічного обстрілу.
Близько 120 надзвичайників й 30 одиниць техніки працювали в:
- Оболонському;
- Святошинському;
- Голосіївському районах.
Через обстріл займання та руйнування стались в:
- офісних будівлях;
- складському приміщенні;
- на даху багатоповерхівки.
Також відомо про:
- одного загиблого;
- 4 поранених, серед яких дитина.
Обстріл України
У ніч на 12 лютого терористи атакували Україну:
- балістичними ракетами "Іскандер-М" по Києву й Кривому Рогу. Загалом було здійснено шість пусків із Брянської області та один із Криму;
- 123-ма дронами типу Shahed.
Станом на 8:30 було підтверджено збиття шести ракет й 71-го безпілотника. Ще 40 дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Коментуючи нічний обстріл президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не готується до миру й закликав Захід посилити тиск проти ворога.
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