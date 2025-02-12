Ракетний обстріл Києва: ДСНС показало відео з наслідками атаки

Внаслідок нічної ракетної атаки на Київ загинула одна людина, ще четверо отримали поранення. Рятувальники працювали у трьох районах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як пише ДСНС, рятувальники ліквідували пожежі, що виникли внаслідок нічного обстрілу. Близько 120 надзвичайників й 30 одиниць техніки працювали в: Оболонському;

Святошинському;

Голосіївському районах. Через обстріл займання та руйнування стались в: офісних будівлях;

складському приміщенні;

на даху багатоповерхівки. Також відомо про: одного загиблого;

4 поранених, серед яких дитина. Обстріл України У ніч на 12 лютого терористи атакували Україну: балістичними ракетами "Іскандер-М" по Києву й Кривому Рогу. Загалом було здійснено шість пусків із Брянської області та один із Криму;

123-ма дронами типу Shahed. Станом на 8:30 було підтверджено збиття шести ракет й 71-го безпілотника. Ще 40 дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків. Коментуючи нічний обстріл президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не готується до миру й закликав Захід посилити тиск проти ворога.