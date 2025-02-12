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Ракетний обстріл Києва: ДСНС показало відео з наслідками атаки

Середа 12 лютого 2025 10:43
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Ракетний обстріл Києва: ДСНС показало відео з наслідками атаки Фото: наслідки обстрілу Києва 12 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок нічної ракетної атаки на Київ загинула одна людина, ще четверо отримали поранення. Рятувальники працювали у трьох районах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як пише ДСНС, рятувальники ліквідували пожежі, що виникли внаслідок нічного обстрілу.

Близько 120 надзвичайників й 30 одиниць техніки працювали в:

  • Оболонському;
  • Святошинському;
  • Голосіївському районах.

Через обстріл займання та руйнування стались в:

  • офісних будівлях;
  • складському приміщенні;
  • на даху багатоповерхівки.

Також відомо про:

  • одного загиблого;
  • 4 поранених, серед яких дитина.

Обстріл України

У ніч на 12 лютого терористи атакували Україну:

Станом на 8:30 було підтверджено збиття шести ракет й 71-го безпілотника. Ще 40 дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Коментуючи нічний обстріл президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не готується до миру й закликав Захід посилити тиск проти ворога.

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