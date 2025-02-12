Ракетный обстрел Киева: ГСЧС показало видео с последствиями атаки
В результате ночной ракетной атаки на Киев погиб один человек, еще четверо получили ранения. Спасатели работали в трех районах столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).
Как пишет ГСЧС, спасатели ликвидировали пожары, возникшие в результате ночного обстрела.
Около 120 чрезвычайников и 30 единиц техники работали в:
- Оболонском;
- Святошинском;
- Голосеевском районах.
Из-за обстрела возгорания и разрушения произошли в:
- офисных зданиях;
- складском помещении;
- на крыше многоэтажки.
Также известно о:
- одном погибшем;
- 4 раненых, среди которых ребенок.
Обстрел Украины
В ночь на 12 февраля террористы атаковали Украину:
- баллистическими ракетами "Искандер-М" по Киеву и Кривому Рогу. Всего было осуществлено шесть пусков из Брянской области и один из Крыма;
- 123-мя дронами типа Shahed.
По состоянию на 8:30 было подтверждено сбитие шести ракет и 71-го беспилотника. Еще 40 дронов были локально потеряны без негативных последствий.
Комментируя ночной обстрел президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не готовится к миру и призвал Запад усилить давление против врага.
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