Ракетный обстрел Киева: ГСЧС показало видео с последствиями атаки

В результате ночной ракетной атаки на Киев погиб один человек, еще четверо получили ранения. Спасатели работали в трех районах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Как пишет ГСЧС, спасатели ликвидировали пожары, возникшие в результате ночного обстрела.

Около 120 чрезвычайников и 30 единиц техники работали в:

Оболонском;

Святошинском;

Голосеевском районах.

Из-за обстрела возгорания и разрушения произошли в:

офисных зданиях;

складском помещении;

на крыше многоэтажки.

Также известно о:

одном погибшем;

4 раненых, среди которых ребенок.

Обстрел Украины

В ночь на 12 февраля террористы атаковали Украину:

баллистическими ракетами "Искандер-М" по Киеву и Кривому Рогу. Всего было осуществлено шесть пусков из Брянской области и один из Крыма;

123-мя дронами типа Shahed.

По состоянию на 8:30 было подтверждено сбитие шести ракет и 71-го беспилотника. Еще 40 дронов были локально потеряны без негативных последствий.

Комментируя ночной обстрел президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не готовится к миру и призвал Запад усилить давление против врага.