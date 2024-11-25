ua en ru
Пн, 25 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Ракетний обстріл Харкова: росіяни вдарили біля будівлі ЦНАПу, кількість поранених зросла

Понеділок 25 листопада 2024 12:06
UA EN RU
Ракетний обстріл Харкова: росіяни вдарили біля будівлі ЦНАПу, кількість поранених зросла Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/synegubov)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок ранкового удару постраждала будівля Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Серед постраждалих є й працівники установи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

"Попередньо це ракета С-400. Вона прилетіла поряд з будівлею Київської адміністрації міста Харкова. Тут розташований Центр надання адміністративних послуг", - заявив Терехова.

Серед постраждалих відвідувачі та працівники центру.

Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/synegubov)

За словами голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, кількість поранених станом на 11:44 збільшилась до 23 людей, серед яких 14 були госпіталізовані.

Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/pgo_gov_ua)

"Серед них (постраждалих, - ред.) п‘ять пацієнтів у хірургічному відділенні, п‘ять лікуються амбулаторно, двоє направлені на нейрохірургічне лікування. Ще дві людини обстежуються.

Ранковий удар по Харкову

Зранку російські терористи завдали ракетного удару по центральній частині Харкова. Міський голова повідомив про обстріл Київського району міста. Через удар пошкоджена цивільна інфраструктура та автомобілі.

Пізніше Синєгубов заявив, що, згідно з попередньою інформацією, терористи атакували місто ракетою С-400.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
NEWS
Стало відомо, коли Трамп може підготувати план завершення війни в Україні
Стало відомо, коли Трамп може підготувати план завершення війни в Україні
DAILY
План, якого немає. Що Трамп думає про війну в Україні та до чого готуються у Зеленського
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна План, якого немає. Що Трамп думає про війну в Україні та до чого готуються у Зеленського