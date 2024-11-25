Росіяни обстріляли центр Харкова, є поранені та руйнування

Російські окупанти обстріляли центральну частину Харкова. Відомо про десятьох постраждалих, а також руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.

За словами Терехова, удар прийшов по Київському району міста. На місці влучання пожежа.

Спочатку було відомо про шістьох постраждалих, але незабаром їх кількість зросла до десяти.

Як розповів голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, через обстріл пошкоджена цивільна інфраструктура та автомобілі. Екстрені служби вже працюють над ліквідацією наслідків.

П'ятьох постраждалих було госпіталізовано.

Влучання по району щільної забудови

Росіяни вдарили по дворах, навколо яких розташовані багатоповерхові будинки.

"Горіли господарчі споруди та автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", - пише Терехов.

Обстріл Харкова

Росія з початку повномасштабного вторгнення регулярно обстрілює українські міста та села, що призводить до значних руйнувань і жертв серед цивільного населення. Удари здійснюються ракетами, артилерією, дронами-камікадзе та авіацією, і часто спрямовані на критичну інфраструктуру, житлові квартали, лікарні, школи та енергетичні об’єкти. Найбільше страждають регіони, розташовані близько до лінії фронту, такі як Донецька, Луганська, Харківська та Херсонська області.

Нещодавно в Харківській міській раді заявили, що Росія почала застосовувати проти Харкова новий тип озброєнь.