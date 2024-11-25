Ракетный обстрел Харькова: россияне ударили возле здания ЦПАУ, количество раненых возросло

В результате утреннего удара пострадало здание Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ). Среди пострадавших есть и работники учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.

"Предварительно это ракета С-400. Она прилетела рядом со зданием Киевской администрации города Харькова. Здесь расположен Центр предоставления административных услуг", - заявил Терехова.

Среди пострадавших посетители и работники центра.

Фото: последствия обстрела Харькова (t.me/synegubov)

По словам главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, количество раненых по состоянию на 11:44 увеличилось до 23 человек, среди которых 14 были госпитализированы.

Фото: последствия обстрела Харькова (t.me/pgo_gov_ua)

Среди них (пострадавших, - ред.) пять пациентов в хирургическом отделении, пять лечатся амбулаторно, двое направлены на нейрохирургическое лечение. Еще два человека обследуются.

Утренний удар по Харькову

Утром российские террористы нанесли ракетный удар по центральной части Харькова. Городской голова сообщил об обстреле Киевского района города. Из-за удара повреждена гражданская инфраструктура и автомобили.

Позже Синегубов заявил, что, согласно предварительной информации, террористы атаковали город ракетой С-400.