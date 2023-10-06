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Ракетний обстріл Харкова пошкодив ЛЕП: яка ситуація в енергосистемі

П'ятниця 06 жовтня 2023 13:03
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Ракетний обстріл Харкова пошкодив ЛЕП: яка ситуація в енергосистемі Фото: через російські обстріли було пошкоджено ЛЕП у Харкові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Внаслідок ранкового ракетного ворожого обстрілу Харкова було пошкоджено лінії електропередач, внаслідок чого частина жителів залишилася без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Без електроенергії у Харкові тимчасово залишилося 33 юридичних та 127 фізичних споживачів.

Крім того, на Київщині вчора знеструмлювалися 50 тисяч споживачів - це пов'язано з відключенням підстанції 110 кВ у регіоні через дії захисту.

Сьогодні електроживлення для споживачів у Київській області відновлено.

Ситуація у прифронтових областях

У Донецькій області через російські обстріли без світла залишалися 23 населені пункти.

Також було знеструмлено частину споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

"Енергетики працюють над відновленням живлення там, де вирішує безпекова ситуація", - розповіли в уряді.

Ситуація із генерацією

В уряді зазначили, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів.

"Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який буде відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної", - зазначається у повідомленні.

Ракетний обстріл Харкова 6 жовтня

Цього ранку російські окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова. За попередніми даними, росіяни застосували дві балістичні ракети "Іскандер-М".

Під удар ворога потрапили житлові будинки. За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 29 осіб. З-під завалів витягли тіло ще одного загиблого.

Усі подробиці ракетної атаки військ РФ у Харкові та кадри з місця трагедії - у матеріалі РБК-Україна.

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