ua en ru
Пт, 06 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ракетный обстрел Харькова повредил ЛЭП: какая ситуация в энергосистеме

Пятница 06 октября 2023 13:03
UA EN RU
Ракетный обстрел Харькова повредил ЛЭП: какая ситуация в энергосистеме Фото: из-за российских обстрелов были повреждены ЛЭП в Харькове (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В результате утреннего ракетного вражеского обстрела Харькова были повреждены линии электропередач, вследствие чего часть жителей осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Без электроэнергии в Харькове временно остались 33 юридических и 127 физических потребителей.

Кроме того, в Киевской области вчера обесточивались 50 тысяч потребителей - это связано с отключением подстанции 110 кВ в регионе из-за действий защиты.

Сегодня электропитание для потребителей в Киевской области возобновлено.

Ситуация в прифронтовых областях

В Донецкой области из-за российских обстрелов без света оставались 23 населенных пункта.

Также была обесточена часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

"Энергетики работают над возобновлением питания там, где разрешает ситуация безопасности", - рассказали в правительстве.

Ситуация с генерацией

В правительстве отметили, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

"Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который будет происходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро- и атомной", - указывается в сообщении.

Ракетный обстрел Харькова 6 октября

Этим утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова. По предварительным данным, россияне применили две баллистические ракеты "Искандер-М".

Под удар врага попали жилые дома. По последним данным, число пострадавших в результате атаки возросло до 29 человек. Из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего.

Все подробности ракетной атаки войск РФ по Харькову и кадры с места трагедии - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
енергетики Электроэнергия
NEWS
Зеленский отреагировал на ракетный удар по центру Харькова
Зеленский отреагировал на ракетный удар по центру Харькова
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины