Ракетный обстрел Харькова повредил ЛЭП: какая ситуация в энергосистеме
В результате утреннего ракетного вражеского обстрела Харькова были повреждены линии электропередач, вследствие чего часть жителей осталась без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Без электроэнергии в Харькове временно остались 33 юридических и 127 физических потребителей.
Кроме того, в Киевской области вчера обесточивались 50 тысяч потребителей - это связано с отключением подстанции 110 кВ в регионе из-за действий защиты.
Сегодня электропитание для потребителей в Киевской области возобновлено.
Ситуация в прифронтовых областях
В Донецкой области из-за российских обстрелов без света оставались 23 населенных пункта.
Также была обесточена часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
"Энергетики работают над возобновлением питания там, где разрешает ситуация безопасности", - рассказали в правительстве.
Ситуация с генерацией
В правительстве отметили, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей.
"Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который будет происходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро- и атомной", - указывается в сообщении.
Ракетный обстрел Харькова 6 октября
Этим утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова. По предварительным данным, россияне применили две баллистические ракеты "Искандер-М".
Под удар врага попали жилые дома. По последним данным, число пострадавших в результате атаки возросло до 29 человек. Из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего.
Все подробности ракетной атаки войск РФ по Харькову и кадры с места трагедии - в материале РБК-Украина.
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