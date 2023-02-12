Ракетний обстріл Харкова: в ОВА розповіли про пораненого

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За словами Синєгубова, 35-річного харків'янина госпіталізували. Наразі медики надають йому всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, ввечері 11 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Було зафіксовано 3 "прильоти", з яких один - по інфраструктурному об'єкту.

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