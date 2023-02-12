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Ракетный обстрел Харькова: в ОВА рассказали о раненом

Фото: Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (пресс-служба областной военной администрации)
Автор: Олег Васкив

Россияне 11 февраля обстреляли Харьков ракетами С-300. В результате вражеской атаки пострадал гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Чиновник указал, что мужчина получил осколочные ранения.

По словам Синегубова, 35-летний харьковчанин был госпитализирован. В настоящее время медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Напомним, вечером 11 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. Были зафиксированы 3 "прилета", из которых один - по инфраструктурному объекту.

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харковВойна России против Украины