Окупанти обстріляли Харків з С-300: зафіксовано 3 "прильоти"
Росіяни ввечері 11 лютого атакували Харків. У місті та області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів", - вказав посадовець і закликав залишатися в укриттях.
Тим часом у мережі пишуть, що було чутно декілька вибухів.
Громадяни повинні негайно пройти до сховищ як тільки починають вити сирени. Там необхідно перебувати допоки не з'являться дані про відбій тривоги.
Оновлено (23:35)
Мер Ігор Терехов розповів, що, за попередніми даними, росіяни обстріляли місто ракетами С-300.
Своєю чергою Синєгубов зазначив, що зафіксовано три "прильоти". Пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів.
Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються.
Нагадаємо, окупанти ввечері 11 лютого можуть завдати артилерійського удару по Дніпропетровській області. У районній військовій адміністрації попередили місцевих мешканців.
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