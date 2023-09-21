Ракетний обстріл Харкова: у ДСНС показали наслідки російської атаки
Через російський ракетний обстріл Харкова зранку 21 вересня пошкоджена виробничо-складська будівля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Зазначимо, що сьогодні близько 6:00 росіяни завдали шести ракетних ударів по Харкову.
Під атаку потрапив об'єкт цивільної інфраструктури. У виробничо-складській будівлі сталася пожежа. Горіли конструктивні елементи та утеплювач будівлі на загальній площі 200 кв.м.
Обстріл Харкова
Під час ранкової масованої ракетної атаки по України росіяни обстріляли й Харків. Вони випустили по Слобідському району відразу кілька ракет С-300.
Під ударом опинилася громадянська інфраструктура. У прокуратурі повідомляли, що внаслідок ворожої атаки постраждали троє чоловіків.
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