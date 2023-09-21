Кількість поранених через ракетний удар по Харкову зросла

Під час масованої атаки по Харкову поранення отримали вже троє людей. Кількість постраждалих зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Харківської обласної прокуратури.

"Вранці ворог здійснив масовану ракетну атаку по Харкову - трьох мирних жителів травмовано", - йдеться в повідомленні.

Як додали у відомстві, зафіксовано влучання шести ворожих ракет типу С-300 у Слобідському районі.

"Отримали поранення троє цивільних чоловіків віком 24, 58 та 66 років", - зазначилив прокуратурі.

Крім того, пошкоджено низку складських приміщень, промислових будівель та житлових будинків.

Наслідки ракетного удару по Харкову 21 вересня (t.me/prokuratura_kharkiv)

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріл Харкова

21 вересня російські війська випустили по одному з районів Харкова відразу кілька ракет С-300. У Харкові повідомляли мінімум про шість вибухів. Перед цим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про групу ворожих ракет у напрямку Харківської області. Під ударом опинилася громадянська інфраструктура. Спочатку повідомлялося про двох постраждалих через обстріл Харкова.