Ракетный обстрел Харькова: в ГСЧС показали последствия российской атаки
Из-за российских ракетных обстрелов Харькова утром 21 сентября повреждено производственно-складское здание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Отметим, что сегодня около 6:00 россияне нанесли шесть ракетных ударов по Харькову.
Под атаку попали объект гражданской инфраструктуры. В производственно-складском здании произошел пожар. Горели конструктивные элементы и утеплитель здания на общей площади 200 кв.
Обстрел Харькова
Во время массовой утренней ракетной атаки по Украине россияне обстреляли и Харьков. Они выпустили по Слободскому району сразу несколько ракет С-300.
Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. В прокуратуре сообщали, что в результате вражеской атаки пострадали трое мужчин.
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