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Ракетный обстрел Харькова: в ГСЧС показали последствия российской атаки

Харьков, Четверг 21 сентября 2023 11:59
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Ракетный обстрел Харькова: в ГСЧС показали последствия российской атаки Фото: в ГСЧС показали последствия российской атаки по Харькову (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за российских ракетных обстрелов Харькова утром 21 сентября повреждено производственно-складское здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Отметим, что сегодня около 6:00 россияне нанесли шесть ракетных ударов по Харькову.

Под атаку попали объект гражданской инфраструктуры. В производственно-складском здании произошел пожар. Горели конструктивные элементы и утеплитель здания на общей площади 200 кв.

Обстрел Харькова

Во время массовой утренней ракетной атаки по Украине россияне обстреляли и Харьков. Они выпустили по Слободскому району сразу несколько ракет С-300.

Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. В прокуратуре сообщали, что в результате вражеской атаки пострадали трое мужчин.

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ГСЧС харков
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