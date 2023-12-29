UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетний обстріл Дніпра: є загиблі та постраждалі, пошкоджено пологовий будинок

Фото: у Дніпрі є загиблі та постраждалі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Дніпрі внаслідок ранкової ракетної атаки росіян є загиблі та постраждалі. Окрім того, у місті пошкоджено пологовий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міського голови Дніпра Бориса Філатова.

"Є постраждалі та загиблі. Всі місцеві служби повністю напоготові та працюють разом з ДСНС під керівництвом ВЦА", - повідомив Філатов.

Подробиць щодо обстрілів мер не повідомив.

"Зберігаємо спокій та інформаційну гігієну", - додав він.

Як повідомляє "Суспільне", через ракетний удар у Дніпрі пошкоджено пологовий будинок. Зокрема у будівлі медзакладу вибиті вікна.

Масована атака по Україні 29 грудня

Російські терористи з ночі атакують Україну ракетами та дронами-камікадзе. Вибухи пролунали у низці регіонів: Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі, Сумській та Черкаській областях.

У чотирьох великих містах України внаслідок атаки палають будинки.

Все, що відомо про масовану атаку на цю мить читайте у матеріалі РБК-Україна.

 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниДніпроДніпропетровська областьракетный ударракетна атака