Ракетный обстрел Днепра: есть погибшие и пострадавшие, поврежден роддом

В Днепре в результате утренней ракетной атаки россиян есть погибшие и пострадавшие. Кроме того, в городе поврежден роддом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook городского головы Днепра Бориса Филатова.
"Есть пострадавшие и погибшие. Все местные службы полностью готовы и работают вместе с ГСЧС под руководством ВГА", - сообщил Филатов.
Подробности об обстрелах мэр не сообщил.
"Сохраняем спокойствие и информационную гигиену", - добавил он.
Как сообщает "Суспільне", из-за ракетного удара в Днепре поврежден роддом. В частности, в здании медучреждения выбиты окна. Погибших и раненых нет.
Российские террористы с ночи атакуют Украину ракетами и дронами-камикадзе. Взрывы раздались в ряде регионов: Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Сумской и Черкасской областях.
В четырех крупных городах Украины в результате атаки горят дома.
Все, что известно о массированной атаке на этот момент читайте в материале РБК-Украина.
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