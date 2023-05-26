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Ракетний обстріл Дніпра: кількість постраждалих зросла до 25

Фото: Обстріл поліклініки в Дніпрі: кількість постраждалих зросла до 25 (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість поранених внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру продовжує зростати. Наразі відомо про 25 постраждалих осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова першого заступника голови Дніпропетровської ОВА Володимира Орлова в ефірі "Київ24".

"25 людей постраждали. 19 лікуються на стаціонарі, 3 тяжких. Двоє дітей середньої тяжкості - 3 й 6 років. 5 лікуються амбулаторно. Вже двох загиблих маємо", - заявив Орлов.

Ракетний удар по Дніпру

Сьогодні ворог завдав удар по поліклініці й ветеринарній клініці в Дніпрі, внаслідок чого виникла сильна пожежа, яка охопила 1 тисячу кв. м. Пошкоджень зазнали приватні й багатоквартирні будинки, а також автомобілі.

За словами уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця, чотири людини вважаються безвісти зниклими після ворожої атаки.

Тим часом в місті розгорнули пункт прийому заяв та повідомлень громадян, які постраждали внаслідок російського ракетного удару. Пункт розташований за адресою: вулиця Калинова 83.

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