Ракетний обстріл Дніпра: кількість постраждалих зросла до 25

"25 людей постраждали. 19 лікуються на стаціонарі, 3 тяжких. Двоє дітей середньої тяжкості - 3 й 6 років. 5 лікуються амбулаторно. Вже двох загиблих маємо", - заявив Орлов.

Ракетний удар по Дніпру

Сьогодні ворог завдав удар по поліклініці й ветеринарній клініці в Дніпрі, внаслідок чого виникла сильна пожежа, яка охопила 1 тисячу кв. м. Пошкоджень зазнали приватні й багатоквартирні будинки, а також автомобілі.

За словами уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця, чотири людини вважаються безвісти зниклими після ворожої атаки.

Тим часом в місті розгорнули пункт прийому заяв та повідомлень громадян, які постраждали внаслідок російського ракетного удару. Пункт розташований за адресою: вулиця Калинова 83.