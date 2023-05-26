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Ракетный обстрел Днепра: количество пострадавших возросло до 25

Фото: Обстрел поликлиники в Днепре: количество пострадавших возросло до 25 (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергей Пышкин

Число раненых в результате ракетного удара россиян по Днепру продолжает расти. Сейчас известно о 25 пострадавших.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова первого заместителя главы Днепропетровской ОВА Владимира Орлова в эфире "Киев24".

"25 человек пострадали. 19 лечатся на стационаре, 3 тяжелых. Двое детей средней тяжести - 3 и 6 лет. 5 лечатся амбулаторно. Уже двоих погибших имеем", - заявил Орлов.

Ракетный удар по Днепру

Сегодня враг нанес удар по поликлинике и ветеринарной клинике в Днепре, в результате чего возник сильный пожар, охвативший 1 тысячу кв. м. Повреждения получили частные и многоквартирные дома, а также автомобили.

По словам уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца, четыре человека числятся без вести пропавшими после вражеской атаки.

Тем временем в городе развернули пункт приема заявлений и сообщений граждан, пострадавших в результате российского ракетного удара. Пункт расположен по адресу: улица Калиновая, 83.

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