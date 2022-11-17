Ракетними ударами пошкоджено декілька об’єктів з видобутку газу, - "Нафтогаз"

Російський агресор 17 листопада здійснив масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ "Укргазвидобування" на сході України. Кілька об’єктів зруйновано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишов а.

"Наразі відомо про декілька зруйнованих об’єктів, інші зазнали пошкоджень різного ступеню. Спеціалісти "Укргазвидобування" оперативно прибули на пошкоджені об'єкти. Наразі ними оцінюються наслідки та масштаби атаки. Також встановлюється інформація щодо постраждалих", - повідомив Чернишов.

Державна служба з надзвичайних ситуацій вже ліквідувала пожежу, що виникла внаслідок обстрілу, йдеться в повідомленні.