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Ракетными ударами повреждено несколько объектов по добыче газа, - "Нафтогаз"

Фото: НАК "Нафтогаз Украины" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Российский агрессор 17 ноября осуществил массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО "Укргаздобыча" на востоке Украины. Несколько объектов разрушены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова.

"В настоящее время известно о нескольких разрушенных объектах, другие получили повреждения разной степени. Специалисты "Укргаздобычи" оперативно прибыли на поврежденные объекты. Сейчас ими оцениваются последствия и масштабы атаки. Также устанавливается информация о пострадавших", - сообщил Чернышов.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уже ликвидировала пожар, возникший в результате обстрела, говорится в сообщении.

Ранее премьер-министра Украины Денис Шмыгаль заявил, что российские войска нанесли удары по украинской газодобыче.

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Нафтогаз УкраиныУкргаздобыча