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Ракетная угроза возросла. Сколько "Калибров" держит РФ в Черном море

Фото: В Черном море находится 4 российских корабли-носители "Калибров" (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

В Черном море сейчас находится 4 российских корабля-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 30 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"В Черном море, вблизи побережья АР Крым маневрируют 12 боевых кораблей, среди которых 4 носителе более 30 крылатых "Калибров", - отметили военные.

Учитывая вероятную активизацию враждебной агрессии в отношении гражданских объектов и инфраструктуры, в ОК "Юг" призвали украинцев быть бдительными.

"Не подвергайте себя опасности, соблюдайте алгоритм действий при воздушной тревоге, не приближайтесь к подозрительным предметам и зонам ограниченного доступа на побережьи и в пограничьи", - добавили наши воины.

Напомним, ВСУ поразили 3 района сосредоточения вооружения и техники, а также 2 пункта управления врага на юге.

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