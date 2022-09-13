ВСУ поразили 3 района сосредоточения вооружения и техники, 2 пункта управления оккупантов, - ОК "Юг"

Украинские защитники продолжают наносить мощные удары по оккупантам на юге. ВСУ поразили 3 района сосредоточения вооружения и техники, а также 2 пункта управления врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"Нашей авиацией нанесено 2 удара по силам противника в районе Новопетровки в Херсонской области. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 300 огневых задач", - отмечают военные.

В ОК "Юг" рассказали, что поражения направлялись на 3 района сосредоточения вооружения и техники, 2 пункта управления, а также станцию радиоэлектронной борьбы россиян.

В результате действий ВСУ враг потерял:

59 солдат;

танк;

5 гаубиц 152-го калибра, в том числе самоходных - "Мста-Б" и "Мста-С";

командно-штабную машину и машину управления;

12 единиц другой авто-бронетехники.

"Для развеивания оккупационных мифов о восстановлении мостов, огневым контролем, примененным по Антоновском мосту, в очередной раз было закреплено его непригодность к использованию", - добавили наши воины.