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Ракетна загроза зросла. Скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі

Фото: У Чорному морі перебуває 4 російських кораблі-носії "Калібрів" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У Чорному морі нині перебуває 4 російських кораблі-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 30 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"У Чорному морі, поблизу узбережжя АР Крим маневрують 12 бойових кораблів, серед яких 4 носії понад 30 крилатих "Калібрів", - зазначили військові.

Враховуючи імовірну активізацію ворожої агресії відносно цивільних об'єктів та інфраструктури, в ОК "Південь" закликали українців бути пильними.

"Не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь алгоритму дій при повітряній тривозі, не наближайтеся до підозрілих предметів та зон обмеженого доступу на узбережжі та в прикордонні", - додали наші воїни.

Нагадаємо, ЗСУ вразили 3 райони зосередження озброєння і техніки, а також 2 пункти управління ворога на півдні.

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Чорне мореВійна Росії проти України