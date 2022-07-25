"Ракетная тревога": Тайвань проводит учения по защите от воздушного налета Китая

Сегодня в некоторых частях Тайваня, включая его столицу Тайбэй, дороги стали пусты, а людям было приказано оставаться дома для проведения учений по воздушному налету. Остров усиливает подготовку на случай нападения Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В 13:30 по местному времени прозвучали сирены в связи с обязательными учениями по эвакуации с улиц, которые фактически закрыли города на севере Тайваня на 30 минут. С помощью текстового сообщения было отправлено "ракетное предупреждение" с просьбой к людям немедленно эвакуироваться в безопасное место.

"Необходимо подготовиться на случай войны", - сказал мэр Тайбэя Ко Вэнь-дже в своем выступлении после наблюдения за учениями под названием "Вань Ань", что означает "вечный мир".

Китай заявляет, что демократически управляемый Тайвань является его территорией, и никогда не исключал возможность захвата острова силой. Тайвань отвергает притязания Китая на суверенитет и готов защищать себя.

Вторжение России в Украину возобновило на Тайване дебаты о том, как лучше всего реагировать в случае нападения на фоне активизации китайских военных маневров вокруг острова

"В последние годы китайские военные самолеты часто беспокоили Тайвань, и даже в феврале началась российско-украинская война, эти инциденты напоминают нам, что мы должны быть бдительными в мирное время", - сказал Ко.

В Тайбэе полиция приказала транспортным средствам переехать на обочину, а прохожим было приказано искать укрытие. Магазины и рестораны закрыли ставни и выключили свет, чтобы не стать мишенью в случае ночного нападения. Пожарные отрабатывали тушение пожара, вызванного ракетным обстрелом. Через 30 минут прозвучала сирена, давая сигнал "все чисто".

Напряжение в отношениях Китая с США

Беспокойство по поводу намерений Китая в отношении Тайваня усугубило напряженность в отношениях с Соединенными Штатами, которые, хотя и не признают остров отдельной страной, по законам США обязаны предоставить ему средства для самообороны.

Китай подтвердил, что он сделал усиленные предупреждения администрации Байдена о возможном визите спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Пресс-секретарь Чжао Лицзянь также заявил на ежедневном брифинге для СМИ, что китайская сторона примет "решительные" меры, если визит состоится.