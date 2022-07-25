"Ракетная тревога": Тайвань проводит учения по защите от воздушного налета Китая
Сегодня в некоторых частях Тайваня, включая его столицу Тайбэй, дороги стали пусты, а людям было приказано оставаться дома для проведения учений по воздушному налету. Остров усиливает подготовку на случай нападения Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В 13:30 по местному времени прозвучали сирены в связи с обязательными учениями по эвакуации с улиц, которые фактически закрыли города на севере Тайваня на 30 минут. С помощью текстового сообщения было отправлено "ракетное предупреждение" с просьбой к людям немедленно эвакуироваться в безопасное место.
"Необходимо подготовиться на случай войны", - сказал мэр Тайбэя Ко Вэнь-дже в своем выступлении после наблюдения за учениями под названием "Вань Ань", что означает "вечный мир".
Китай заявляет, что демократически управляемый Тайвань является его территорией, и никогда не исключал возможность захвата острова силой. Тайвань отвергает притязания Китая на суверенитет и готов защищать себя.
Вторжение России в Украину возобновило на Тайване дебаты о том, как лучше всего реагировать в случае нападения на фоне активизации китайских военных маневров вокруг острова
"В последние годы китайские военные самолеты часто беспокоили Тайвань, и даже в феврале началась российско-украинская война, эти инциденты напоминают нам, что мы должны быть бдительными в мирное время", - сказал Ко.
В Тайбэе полиция приказала транспортным средствам переехать на обочину, а прохожим было приказано искать укрытие. Магазины и рестораны закрыли ставни и выключили свет, чтобы не стать мишенью в случае ночного нападения. Пожарные отрабатывали тушение пожара, вызванного ракетным обстрелом. Через 30 минут прозвучала сирена, давая сигнал "все чисто".
Напряжение в отношениях Китая с США
Беспокойство по поводу намерений Китая в отношении Тайваня усугубило напряженность в отношениях с Соединенными Штатами, которые, хотя и не признают остров отдельной страной, по законам США обязаны предоставить ему средства для самообороны.
Китай подтвердил, что он сделал усиленные предупреждения администрации Байдена о возможном визите спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Пресс-секретарь Чжао Лицзянь также заявил на ежедневном брифинге для СМИ, что китайская сторона примет "решительные" меры, если визит состоится.
Напомним, американские военные опасаются, что Китай может сбить самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время ее визита в Тайвань. Визит запланирован в августе текущего года.
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