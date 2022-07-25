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"Ракетна тривога": Тайвань проводить навчання із захисту від повітряного нальоту Китаю

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Тайвань, Понеділок 25 липня 2022 12:41
"Ракетна тривога": Тайвань проводить навчання із захисту від повітряного нальоту Китаю Фото: Тайвань готується до нападу Китаю (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Сьогодні в деяких частинах Тайваню, включаючи його столицю Тайбей, дороги стали порожні, а людям було наказано залишатися вдома для проведення навчань з повітряного нальоту. Острів посилює підготовку на випадок нападу Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

О 13:30 за місцевим часом пролунали сирени у зв'язку з обов'язковими навчаннями з евакуації з вулиць, які фактично закрили міста на півночі Тайваню на 30 хвилин. За допомогою текстового повідомлення було відправлено "ракетне попередження" з проханням до людей негайно евакуюватися в безпечне місце.

"Необхідно підготуватися на випадок війни", - сказав мер Тайбея Ко Вень-дже у своєму виступі після спостереження за навчаннями під назвою "Вань Ань", що означає "Вічний мир".

Китай заявляє, що демократично керований Тайвань є його територією, і ніколи не виключав можливість захоплення острова силою. Тайвань відкидає домагання Китаю на суверенітет і готовий захищати себе.

Вторгнення Росії в Україну відновило на Тайвані дебати про те, як найкраще реагувати в разі нападу на тлі активізації китайських військових маневрів навколо острова

"В останні роки китайські військові літаки часто турбували Тайвань, і навіть у лютому почалася російсько-українська війна, ці інциденти нагадують нам, що ми повинні бути пильними в мирний час", - сказав Ко.

У Тайбеї поліція наказала транспортним засобам переїхати на узбіччя, а перехожим було наказано шукати укриття. Магазини і ресторани закрили віконниці і вимкнули світло, щоб не стати мішенню в разі нічного нападу. Пожежники відпрацьовували гасіння пожежі, викликаної ракетним обстрілом. Через 30 хвилин прозвучала сирена, даючи сигнал "все чисто".

Напруга у відносинах Китаю з США

Занепокоєння з приводу намірів Китаю щодо Тайваню посилило напруженість у відносинах зі Сполученими Штатами, які, хоча і не визнають Острів окремою країною, за законами США зобов'язані надати йому засоби для самооборони.

Китай підтвердив, що він зробив посилені попередження адміністрації Байдена про можливий візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань. Прес-секретар Чжао Ліцзянь також заявив на щоденному брифінгу для ЗМІ, що китайська сторона прийме "рішучі" заходи, якщо візит відбудеться.

Нагадаємо, американські військові побоюються, що Китай може збити літак зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі під час її візиту до Тайваню. Візит запланований у серпні поточного року.

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