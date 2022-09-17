Ракетная опасность. Сколько "Калибров" держит Россия в Черном море

В Черном море сегодня находятся 3 российских корабля-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 24 крылатыми ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .
"Группировка вражеского флота из 11 кораблей и катеров, прижимаясь к южному побережью Крыма, оставила наготове 3 надводных носителя 24 крылатых ракет типа "Калибр", - отметили военные.
Кроме того, Россия держит в Черном море четыре ВДК.
В ОК "Юг" призвали соблюдать нормы и правила безопасности, не пренебрегать предупреждением о воздушной тревоге и тщательно проверяйте данные, чтобы не становиться жертвами фейковых вбросов.
"Не распространяйте информацию, которая может сориентировать врага и нанести ущерб нашим подразделениям во время кропотливой работы по освобождению территорий", - добавили украинские воины.
Напомним, ВСУ 16 сентября нанесли удар по пункту управления российских оккупантов в Херсоне.
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