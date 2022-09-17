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Ракетна небезпека. Скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі

Фото: У Чорному морі нині перебуває 3 російських кораблі-носії "Калібрів" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У Чорному морі нині перебуває 3 російських кораблі-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 24 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Угруповання ворожого флоту з 11 кораблів і катерів, притискаючись до південного узбережжя Криму, залишило напоготові 3 надводних носії 24 крилатих ракет типу "Калібр", - зазначили військові.

Окрім цього, Росія тримає у Чорному морі чотири ВДК.

В ОК "Південь" закликали дотримуватися норм і правил безпеки, не нехтувати попередженням про повітряну тривогу та ретельно перевіряйте дані, щоб не ставати жертвами фейкових вкидів.

"Не поширюйте інформацію, що може зорієнтувати ворога та зашкодити нашим підрозділам під час кропіткої роботи зі звільнення територій", - додали українські воїни.

Нагадаємо, ЗСУ 16 вересня завдали удару по пункту управління російських окупантів у Херсоні.

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Війна Росії проти України