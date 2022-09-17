Ракетна небезпека. Скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі

"Угруповання ворожого флоту з 11 кораблів і катерів, притискаючись до південного узбережжя Криму, залишило напоготові 3 надводних носії 24 крилатих ракет типу "Калібр", - зазначили військові.

Окрім цього, Росія тримає у Чорному морі чотири ВДК.

В ОК "Південь" закликали дотримуватися норм і правил безпеки, не нехтувати попередженням про повітряну тривогу та ретельно перевіряйте дані, щоб не ставати жертвами фейкових вкидів.

"Не поширюйте інформацію, що може зорієнтувати ворога та зашкодити нашим підрозділам під час кропіткої роботи зі звільнення територій", - додали українські воїни.