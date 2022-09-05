Ракетная опасность. Сколько "Калибров" держит Россия в Черном море

В Черном море сейчас находится 2 российских корабля-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"Корабельноя группировка вражеских сил в Черном море без изменения тактики действий, состава и задач продолжает угрожать нанесением ракетного удара с 2 надводных носителей, суммарный залп которых составляет 16 "Калибров", - отметили военные.

В ОК "Юг" призвали граждан не подвергать себя опасности и не игнорировать сигналов воздушной тревоги.

"Доверяйте силам обороны и не оповещайте врага об их действиях ради вашей безопасности и защиты", - добавили наши воины.