Ракетна загроза зросла. Скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі

У Чорному морі нині перебуває 4 російських кораблі-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 24 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Корабельне угруповання ворога наразі збільшилося та складається з 18 одиниць, чотири з яких споряджені 24 ракетами "Калібр" і вони готові до застосувань", - зазначила спікерка.

Гуменюк вказала, що російські окупанти продовжуть брязкати зброєю та чинити психологічний тиск.

"Усім українцям потрібно бути готовими та правильно реагувати на повітряні тривоги", - додав речниця ОК "Південь".