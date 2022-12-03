Ракетная угроза выросла. Сколько "Калибров" держит РФ в Черном море

В Черном море сейчас находятся 4 российских корабля-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 24 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

"Корабельная группировка врага в настоящее время увеличилась и состоит из 18 единиц, четыре из которых оснащены 24 ракетами "Калибр" и готовы к применению", - отметила спикер.

Гуменюк указала, что российские оккупанты продолжат бряцать оружием и оказывать психологическое давление.

"Всем украинцам нужно быть готовыми и правильно реагировать на воздушные тревоги", - добавил представитель ОК "Юг".