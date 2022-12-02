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Стало відомо, яких втрат на війні проти України зазнав Чорноморський флот РФ, - ЗМІ

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Росія, П'ятниця 02 грудня 2022 17:40
Стало відомо, яких втрат на війні проти України зазнав Чорноморський флот РФ, - ЗМІ Фото: Чорноморський флот РФ (t me nexta live)
Автор: Дмитро Браславський

Чорноморський флот РФ втратив на війні проти України 15% свого бойового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Проект".

Від початку вторгнення РФ в Україну як мінімум 12 кораблів та катерів Чорноморського флоту було потоплено або сильно пошкоджено. З підрахунків випливає, що це дуже значні втрати для російських моряків.

У 1990 році Чорноморський флот був величезним - налічував 800 кораблів, з яких 274 були бойовими. Однак потім флот почав сильно скорочуватися – чисельність кораблів падала не лише у 1990-х, а й після приходу президента РФ Володимира Путіна до влади - аж до 2014 року.

До 24 лютого 2022 року флот налічував 275 кораблів та суден, з яких лише 58 були бойовими. Таким чином військових кораблів стало вп'ятеро менше, ніж у радянський період. Загальний корабельний склад знизився втричі. Разом із патрульними катерами до лютого 2022 року ЧФ мав 74 бойові одиниці.

Якщо підсумовувати всі публічні дані про втрати кораблів, з'ясується, що під час війни з Україною Чорноморський флот втратив не менше 12 кораблів та катерів. Це становить понад 15% його довоєнного бойового складу в 74 кораблі та катери.

Нагадаємо, що судна у російському порту Новоросійськ є відносно вразливими. Якщо Україна продемонструє свою здатність загрожувати порту, це ще більше підірве морський вплив Росії в Чорному морі.

Як повідомлялося раніше, 29 жовтня в Криму заявили про чергову "атаку" безпілотниками. В Україні повідомили, що у Севастопольській бухті міг вибухнути десантний корабель "Адмірал Макаров" із "Калібрами" на борту.

Українські бійці поки не мають офіційного підтвердження знищення кораблів Чорноморського флоту РФ, але вони не відкидають такої можливості.

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