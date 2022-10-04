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Ракетна загроза залишається актуальною. Скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі

Фото: У Чорному морі перебуває 5 російських суден-носіїв "Калібрів" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У Чорному морі нині перебуває 5 російських суден-носіїв "Калібрів". Ворог може атакувати Україну 32 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Дев'ять кораблів флоту противника продовжують укриватися біля Кримського узбережжя. Напоготові перебувають 5 ракетоносіїв, споряджені 32 "Калібрами", - зазначили українські військові.

В ОК "Південь" також вказали, що Чорне море після шторму має підвищене хвилювання. Отже, мінна небезпека посилена.

"Загроза ракетних ударів, дронів-камікадзе та обстрілів в зонах досяжності ворожою зброєю залишається надзвичайно актуальною", - підкреслили наші воїни.

В Оперативному командування закликали громадян дотримуватись норм і правил безпеки та не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу.

Нагадаємо, українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. ЗСУ 3 жовтня знищили велику кількість техніки та живої сили противника.

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Війна Росії проти України