Ракетная угроза остается актуальной. Сколько "Калибров" держит РФ в Черном море

В Черном море сейчас находятся 5 российских судов-носителей "Калибров". Враг может атаковать Украину 32 крылатыми ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Девять кораблей флота противника продолжают укрываться у Крымского побережья. Наготове находятся 5 ракетоносителей, снаряженные 32 "Калибрами", - отметили украинские военные.
В ОК "Юг" также указали, что Черное море после шторма испытывает повышенное волнение. Следовательно, минная опасность усилена.
"Угроза ракетных ударов, дронов-камикадзе и обстрелов в зонах досягаемости вражеским оружием остается очень актуальной", - подчеркнули наши воины.
В Оперативном командовании призывали граждан соблюдать нормы и правила безопасности и не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге.
Напомним, украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию на Южнобугском направлении. ВСУ 3 октября уничтожили большое количество техники и живой силы противника.
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